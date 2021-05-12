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Garena Free Fire
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InShot - Video Editor & Photo Editor
InShot - Video Editor & Photo Editor
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Toca Life World
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Funimate
Funimate
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KineMaster - Pro Video Editor
KineMaster - Pro Video Editor
5mod
Новые игры
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Tabou Stories: Любовные истории
Tabou Stories: Любовные истории

Симуляторы

Сегодня, 09:51

Tabou Stories: Love Episodes - сборник интерактивных романов, что предлагает игрокам поучаствовать на главных ролях в различных ситуациях и сюжетных
Версия: 1.8
Требования: Android 4.1
Обновлено
5mod
Monster Legends
Monster Legends

Ролевые

Сегодня, 09:17

Monster Legends - ролевой проект с партийными боями, элементами "фермы", а так же коллекционной карточной игры. И всё это с весьма впечатляющей
Версия: 11.2.5
Требования: Android 4.0.3
Обновлено
5mod
Marble Duel
Marble Duel

Головоломки

Сегодня, 09:02

Marble Duel - ещё один проект от HeroCraft, что порадует любого поклонника увлекательных и качественно проработанных головоломок с более динамичным
Версия: 3.5.8
Требования: Android 4.0.3
Обновлено
5mod
BLEACH Brave Souls
BLEACH Brave Souls

Экшен

Сегодня, 08:15

BLEACH Brave Souls - крутой экшен с 3D графикой, красивой анимацией, а так же сеттингом культовой вселенной манга-аниме. Выбирайте любимых
Версия: 13.0.1
Требования: Android 4.0
Обновлено
5mod
Duskwood
Duskwood

Приключения

Сегодня, 08:14

Duskwood – Crime & Investigation Detective Story - увлекательный интерактивный триллер со стильным оформлением, использованием реальных
Версия: 1.8.3
Требования: Android 4.4
Обновлено
5mod
Animal Restaurant
Animal Restaurant

Симуляторы

Сегодня, 07:46

Animal Restaurant - невероятно симпатичный и крайне милый симулятор ресторана. Главный герой, то есть игрок, открыл данное заведение, но очень
Версия: 7.4
Требования: Android 4.1
Обновлено
5mod
Состязание звезд: скачки
Состязание звезд: скачки

Симуляторы

Сегодня, 07:10

Rival Stars Horse Racing - шикарный симулятор от PIKPOK, что познакомит геймеров с миром профессиональных спортивных соревнований на ипподромах. Они
Версия: 1.22.1
Требования: Android 5.0
Обновлено
5mod
Соединенное Королевство
Соединенное Королевство

Головоломки

Сегодня, 07:09

🍓The Mergest Kingdom: Magic Realm - изометрической камеры головоломка в которой есть и комбинирование и фермерский сеттинг, а так же волшебство и
Версия: 1.228.11
Требования: Android 4.1
Обновлено
5mod
Farmington
Farmington

Симуляторы

Сегодня, 07:02

Farmington - симпатичной графики и привычно-классических качеств геймплея ферма, что понравится любому игроку обожающему спокойный и неспешный
Версия: 1.3.0
Требования: Android 4.1
Обновлено
5mod
Туземцы
Туземцы

Симуляторы

Сегодня, 06:47

The Tribez: Build a Village (Туземцы) - шикарный симулятор от Game Insight в котором геймеры займут должность вождя племени первобытных туземцев
Версия: 14.5.4
Требования: Android 5.0
Обновлено
5mod
Лучшие игры
Among Us
Among Us
Версия: 2021.5.12
Android 4.4
Car Parking Multiplayer
Car Parking Multiplayer
Версия: 4.8.2
Android 4.1
Brawl Stars
Brawl Stars
Версия: 35.179
Android 4.3
Motor Depot
Motor Depot
Версия: 1.231
Android 4.1
TL Pro
TL Pro
Версия: 1.40.14
Android 4.2
MadOut2 BigCityOnline
MadOut2 BigCityOnline
Версия: 10.27
Android 4.4
Garena Free Fire
Garena Free Fire
Версия: 1.62.2
Android 4.0.3
Симулятор Автомобиля 2
Симулятор Автомобиля 2
Версия: 1.37.0
Android 4.1
Новые программы
Все программы
SoloLearn
SoloLearn

Образование

Сегодня, 09:39

SoloLearn Learn to Code - шикарный образовательный проект, что может и собственно должен стать первым шагом на пути к обладанию полноценными навыками
Версия: 4.7.5
Требования: Android 4.0.3
Обновлено
5mod
Stellarium Mobile PLUS
Stellarium Mobile PLUS

Образование

Сегодня, 09:16

Stellarium Mobile Plus - Star Map - отличный образовательный проект для всех кто интересуется астрономией или же просто обожает наблюдать за звёздным
Версия: 1.7.6
Требования: Android 4.4
Обновлено
5mod
SleepTown
SleepTown

Здоровье и фитнес

Сегодня, 06:59

SleepTown - обалденный проект, что поможет тем у кого проблемы со сном. И всё из-за того, что они не могут оторваться от мобильного устройства. Что
Версия: 3.3.3
Требования: Android 4.4
Обновлено
5mod
Carbon - Smart Diet Coach
Carbon - Smart Diet Coach

Здоровье и фитнес

Сегодня, 06:20

Carbon - Smart Diet Coach - профессиональное приложение для составления планов на диету, отслеживания процесса и прогресса, определения следующих
Версия: 1.0.47
Требования: Android 5.0
Новинка
5mod
30Fast Rocket VPN Pro | Fast & Worldwide Proxy VPN
30Fast Rocket VPN Pro | Fast & Worldwide Proxy VPN

Инструменты

Сегодня, 06:19

30Fast Rocket VPN Pro | Fast & Worldwide Proxy VPN - масштабный в своих функциях и возможностях проект, что дарит пользователям свободу
Версия: 5.0 b10
Требования: Android 5.0
Новинка
5mod
Noa: HBR, FT, NYTimes
Noa: HBR, FT, NYTimes

Новости и журналы

Сегодня, 06:19

Noa: HBR, FT, NYTimes - информационно-новостное приложение предназначенное для тех кто не просто хочет читать определённый журнал или цифровую
Версия: 4.3.0
Требования: Android 4.4
Новинка
5mod
Ulike - Define your selfie in trendy style
Ulike - Define your selfie in trendy style

Фотография

Сегодня, 06:19

Ulike - Define your selfie in trendy style - приложение для создания очень красивых портретных изображений без обращения к сторонним редакторам.
Версия: 3.1.6
Требования: Android 5.0
Новинка
5mod
Beat.ly
Beat.ly

Видеоплееры и редакторы

Вчера, 23:46

Beat.ly - Music Video Maker with Effects - видеоредактор предназначенный для быстрого и продуктивного создания небольших музыкальных клипов, роликов
Версия: 1.18.10196
Требования: Android 4.3
Обновлено
5mod
Mojito
Mojito

Фотография

Вчера, 23:46

Mojito - Сторис в инстаграм бесплатно - ещё один проект созданный для того, чтобы пользователи, которые являются заядлыми «жителями» социальных сетей
Версия: 2.20.325
Требования: Android 4.3
Обновлено
5mod
WeNote - Color Notes
WeNote - Color Notes

Работа

Вчера, 23:40

WeNote - Color Notes, To-do, Reminders & Calendar - многофункциональное и крайне удобное приложение, что предлагает пользователям возможность
Версия: 3.59
Требования: Android 4.0.3
Обновлено
5mod
Лучшие приложения
InShot - Video Editor & Photo Editor
InShot - Video Editor & Photo Editor
Версия: 1.724.1318
Android 4.0.3
Alight Motion
Alight Motion
Версия: 3.8.0
Android 6.0
KineMaster - Pro Video Editor
KineMaster - Pro Video Editor
Версия: 5.0.7.21440.GP
Android 4.1
FL Studio Mobile
FL Studio Mobile
Версия: 3.5.16
Android 3.2
Funimate
Funimate
Версия: 11.9
Android 5.0
FaceApp Pro
FaceApp Pro
Версия: 4.5.0.5
Android 5.0
VivaCut - Pro
VivaCut - Pro
Версия: 2.3.5 build 3203052
Android 5.0
YouTube Vanced
YouTube Vanced
Версия: 16.22.36
Android 4.1
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Обновите MOD!!!

Сегодня, 05:05
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Я
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F58000731 Промокод на 60 сердечек

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Взламывала через ЛП,но не смогла никак накрутить ни алмазы,ни монеты,просто нажимаю купить и ничего

Вчера, 23:36
Вчера, 23:35
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Кирилл
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Один из тиктока?

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Вчера, 23:16
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Tina
Read.Love

F55000092 Промокод на бесплатные сердечка ❤❤

Вчера, 23:16

Бесплатные программы для Android

Практически все мобильные устройства и планшеты (за исключением продукции некоторых брендов) работают на платформе Android. Её популярность растёт с каждым днём. Главная причина заключается в простоте использования, надёжности и возможности установить сотни различных программ, виджетов и игр. С ростом популярности устройств на базе Андроид многие разработчики стали адаптировать приложения для мобильных устройств. Это даёт возможность их владельцам легко пользоваться нужными программами на телефоне, а не брать с собой постоянно ноутбук. Большую часть приложений можно скачать в Google Play. Но действительно ли здесь можно найти новые версии и загрузить нужный софт без проблем? Чаще всего пользователи сталкиваются с:
  • невозможностью скачать приложения на нужном языке – особенно, если игры и программы на Android ещё не вышли для жителей конкретных стран;
  • отсутствием триал-версий, предназначенных для ознакомления с приложением – разобрать, как же оно работает, без них порой очень сложно;
  • невозможностью бесплатной загрузки.
Некоторые приложения там представлены демо-версиями, а полный софт найти сложно. Что же делать пользователям мобильных устройств? Покупать мобильные программы Android или ждать выхода расширенных версий? Выход есть! Информационный портал 5мод. ру – это собрание лучших и наиболее популярных приложений для работы, учёбы и развлечения. У нас собран русскоязычный софт для планшетов и телефонов.

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  • загрузить и установить программы на Андроид бесплатно. Вам знакома ситуация, когда сайты требуют авторизацию? Регистрироваться нужно обязательно через почту, а ссылка для подтверждения далеко не всегда приходит мгновенно. Кроме того, иногда сообщения попадают в папку «Спам» или исчезают вовсе. На сайте 5мод.ру не нужна авторизация. Просто выбирайте игру или другой софт и сразу же скачивайте его без регистрации.
Информационный портал предлагает только обновлённые версии. Мы тщательно следим за «работоспособностью» всех приложений. У нас вы можете скачать программы на Android без вирусов. Вам не придётся переживать, что в мобильном устройстве «поселится» непрошенный «гость», который со временем выведет гаджет из строя.
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