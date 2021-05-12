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Дима
Может память?Сегодня, 09:56
Карамелька
При скачивании мода, Так всегда было.Сегодня, 09:33
anna142114
Игра не взломана, никаких монет нет, надо все самому зарабатыватьСегодня, 09:00
Гость Екатерина
У меня билеты не списывает, что делать с алмазами я пытаюсь разобратьсяСегодня, 08:27
Гость Екатерина
Потому что акция от Chapters кончилась. Поэтому у вас появились выборы за алмазы.Сегодня, 08:26
Гость Виктория
Обновите MOD!!!Сегодня, 05:05
Я
F58000731 Промокод на 60 сердечекСегодня, 05:04
Рита
Взламывала через ЛП,но не смогла никак накрутить ни алмазы,ни монеты,просто нажимаю купить и ничегоВчера, 23:36
Кирилл
Один из тиктока?Вчера, 23:35
Tina
F55000092 Промокод на бесплатные сердечка ❤❤Вчера, 23:16